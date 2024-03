"Опенхаймер" на режисьора Кристофър Нолан стана големият победител по време на 96-ата церемония по раздаване на най-престижните кино награди, след като взе 7 статуетки, включително и за най-добър филм.

"Клети създания" на режисьора Йоргос Лантимос се нареди на второ място по победи, като прибра 4 оскара, включително в категорията за най-добра актриса в главна роля, която отиде при Ема Стоун.

Водещ на церемонията, която се проведе в театър "Долби", беше комикът Джими Кимъл.

"Искам да благодаря на ужасното си детство и на Академията в този ред" - с тези думи актьорът Робърт Дауни-Джуниър прие "Оскар"-а си за най-добра поддържаща мъжка роля и продължи: "Бих искал да благодаря и на ветеринарния си лекар, исках да кажа съпругата си Сюзан Дауни. Тя ме намери, аз бях изоставено кученце и тя ме върна с любов към живота".

Наградата за най-добър костюм беше връчена от кечиста и актьор Джон Сина, който се появи чисто гол на сцената.

Актьорите от комедийния филм "Близнаци" от 1988 г. Арнолд Шварценегер и Дани Де Вито отново застанаха един до друг, след като представиха победителя в категориите "най-добри визуални ефекти" и "най-добър монтаж".

"Надявам се да никога да не се налагаше да правя този филм", каза режисьорът Мстислав Чернов на "20 дни в Мариупол", който взе "Оскар" за най-добър документален филм. "Иска ми се да мога да разменя това (статуетката) с това Русия никога да не бяха нападали и окупирали градовете ни. Ако можех, щях да дам цялото си сърце за това Русия да не убива десетки хиляди от моите събратя украинци, да пуснат всички заложници и войници, които защитават страната си, но не мога да променя историята", добави още той.

Ето кой спечели "Оскар":

Най-добър филм: "Опенхаймер"

Най-добър актьор в главна роля: Килиън Мърфи за "Опенхаймер"

Най-добра актриса в главна роля: Ема Стоун за "Клети създания"

Най-добър актьор в поддържаща роля: Робърт Дауни-Джуниър за "Опенхаймер"

Най-добра актриса в поддържаща роля: Дивайн Джой Рандолф за The Holdovers

Най-добър режисьор: Кристофър Нолан за "Опенхаймер"

Най-добър оригинален сценарий: "Анатомията на едно падане"

Най-добър адаптиран сценарий: American Fiction

Най-добър чуждестранен филм: "Зона на интерес", Обединеното кралство

Най-добър анимационен филм: "Момчето и чаплата"

Най-добра кинематография: "Опенхаймер"

Най-добър монтаж: "Опенхаймер"

Най-добри грим и прически: "Клети създания"

Най-добри костюми: "Клети създания"

Най-добри визуални ефекти: Godzilla Minus One

Най-добра оригинална музика: "Опенхаймер"

Най-добър звук: "Зона на интерес"

Най-добра оригинална песен: What Was I Made For от "Барби"

Най-добър дизайн на продукцията: "Клети създания"

Най-добър късометражен анимационен филм: War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

Най-добър документален филм: "20 дни в Мариупол"

Най-добър късометражен документален филм: The Last Repair Shop