Срещу Махмуд Абас е извършено въоръжено нападение

Един от охранителите му е убит при нападението. Не е ясно къде е извършен атентата.

Няма информация какво е състоянието на Абас.

По първоначална информация радикалната групировка "Синовете на Абу Джандал" е поела отговорност за нападението.

Твърди се, че те са поставили 24-часов ултиматум на палестинския президент за Газа.

Става известно, че конвоят на палестинския президент е бил атакуван. Видеокадри от атаката показват, че поне един от охранителите на Абас е прострелян.

❗️ Palestinian Prime Minister Mahmoud Abbas's convoy attacked, one guard known dead - Yeni Safak



A video of the alleged attack is circulating online. Whether Abbas himself was injured was not specified. A group called the "Sons of Abu Jandal’" claimed responsibility for the… pic.twitter.com/qfRtbNDMn3