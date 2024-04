Огнен ад: Огромен пожар избухна в завод в Екатеринбург ВИДЕО

Пожар е избухнал днес в завода „Уралмаш“ в руския град Екатеринбург

Това съобщи руското министерство на извънредните ситуации, цитирано от Ройтерс.

Руската информационна агенция РИА Новости цитира управата на завода, според която сградата с площ 4000 кв.м., обхваната от пожара, не е собственост на завода, макар да е разположена на негова територия.



In Yekaterinburg, russia, the Uralmashzavod plant is on fire



This is a large engineering enterprise, a manufacturer of equipment for metallurgy, mining, and energy industries.



During the wartime, it can also be reprofiled for the production of military products. pic.twitter.com/zr2y350WQS