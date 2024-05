Огнен ад! Гигантски пожар погълна цял мол СНИМКИ

Предупредиха жителите на полската столица да си останат по домовете със затворени прозорци

Пожар избухна тази сутрин в голям търговски център с 1400 магазина във Варшава, предадоха АП и БТА.

Пожарната служба обяви, че над 80 процента от сградата е обхваната от пламъците.

На кадри, излъчени от частната телевизия Те Фау Ен 24, се вижда черен пушек в околността.

Властите изпратиха текстови съобщения, за да предупредят жителите на полската столица да си останат по домовете със затворени прозорци.

Говорител на полицията каза за Полската агенция по печата, че няма данни за пострадали.

