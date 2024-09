Суифт каза, че е гледала президентския дебат между Харис и Тръмп и призова феновете си да проучат „позициите, които тези кандидати заемат по темите, които са най-важни

Певицата Тейлър Суифт подкрепи Камала Харис за президент след дебата ѝ срещу Доналд Тръмп.

Тя заяви, че кандидатът на демократите ще бъде „войнът“, който ще се бори за правата и каузите, в които вярва, предава Гардиън.

„Като гласоподавател гледам и чета всичко, което мога. Ще дам гласа си за Камала Харис и Тим Уолц на президентските избори през 2024 година“, написа Суифт в Instagram, където има 283 милиона последователи.

„Мисля, че тя е твърд и талантлив лидер и вярвам, че можем да постигнем много повече в тази страна, ако бъдем водени от спокойствие, а не от хаос“, добави певицата.

Суифт каза, че е гледала президентския дебат между Харис и Тръмп и призова феновете си да проучат „позициите, които тези кандидати заемат по темите, които са най-важни“.

Под публикацията Суифт се подписа като „бездетна жена с котки“, припомняйки коментар, направен от кандидата за вицепрезидент от Републиканската партия Джей Ди Ванс.

Реакция след нейната позиция дойде от основателят на Tesla и SpaceX Илон Мъск.

„Добре, Тейлър, печелиш. Ще ти дам дете и ще пазя котките ти с цената на моя живот“, написа той в социалната мрежа „Х“.

Fine Taylor … you win … I will give you a child and guard your cats with my life