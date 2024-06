"Всички одесчани да се укриват на безопасни места. Търсете най-близкото укритие в града по интерактивната карта "Бомбоубежище/укритие"

Преди обед в 11:46 часа в Одеса избухнаха силни експлозии. Украинският черноморски град е атакуван с балистични ракети, съобщават местните канали в приложението "Телеграм".

Над града се издига дим от поразена цел. Сирените бяха задействани в 11:15.

"Всички одесчани да се укриват на безопасни места. Търсете най-близкото укритие в града по интерактивната карта "Бомбоубежище/укритие", призова кметът на Одеса Геннадий Труханов.

Също така се съобщава за наличието на разузнавателен дрон, който все още не е унищожен. Възможни са повторни изстрелвания на ракети, предупреждават властите.

