Тайландка беше хваната в капан от 20-килограмов питон за около два часа в дома си, преди спасителите да успеят да я освободят.

64-годишната Аром Арунрой беше ухапана няколко пъти от змията, която беше влязла в дома й в Самут Пракан, провинция южно от Банкок. Тя каза, че мила чинии около 8.30 вечерта, когато внезапно усетила, че нещо я ухапва по крака.

“Погледнах и беше змия", казва тя в интервю, излъчено по тайландските медии.

Аром разкрива, че се е опитала да се пребори със змията и е извикала за помощ, но никой не я е чул.

В един момент тя сграбчила главата на змията с надеждата, че тя ще я пусне, “но не го направи, вместо това продължи да ме задушава”, разказва жената.

Съседка в крайна сметка чула призивите й за помощ и звъннала за помощ в 22 часа вечерта, съобщиха тайландските медии.

Сержант майор Анусорн Вонгмали Анусорн от полицията каза, че е ритнал вратата на Аром, след като е чул слаб глас, идващ отвътре. “Вероятно е била душена за известно време, защото кожата й беше бледа", каза той.

“Беше питон, голям. Видях следа от ухапване по крака й, но [знаех], че може да има и другаде", каза той, добавяйки, че се е опитал да помогне, като е подтикнал змията да се отдалечи.

Питонът бил дълъг четири метра и тежал повече от 20 кг. На кадри, заснети от спешна помощ, Аром може да се види седнала на пода със змията, навита около кръста й.

Към полицията се присъединиха членове на фондацията She Poh Tek Tung, спасителна организация, и Аром беше откаран в болница за лечение. Питоните не са отровни, но ухапванията им могат да причинят инфекции. Те убиват плячката си, като се увиват около нея и я задушават.

Около 12 000 души са били лекувани за ухапвания от отровни змии и животни в Тайланд през 2023 г, според националната служба за здравна сигурност на страната. Според правителствени данни 26 души са починали от ухапвания от змии миналата година.

