О Джей Симпсън почина на 76 след битка с рак

Бившият американски футболист О Джей Симпсън е починал на 76-годишна възраст, съобщиха негови близки.

"На 10 април нашият баща, Орентал Джеймс Симпсън, отстъпи в битката си с рака. Той издъхна, заобиколен от своите деца и внуци", заяви семейството му в изявление, публикувано в X.

Орентал Джеймс Симпсън, по прякор "The Juice", счупи няколко рекорда като колежански и професионален футболист и разшири своята популярност и богатство като спортен коментатор, филмов и телевизионен актьор.

Всичко това се промени на 12 юни 1994 г., когато бившата съпруга на Симпсън, Никол Браун Симпсън, и нейният приятел, Рон Голдман, бяха брутално намушкани до смърт пред дома на първия в Лос Анджелис, квартал Брентуд. До дни полицията обяви намерението си да арестува бившата футболна звезда за убийствата.



Пет дни след убийствата 95 милиона американци гледаха как белият Форд Бронко на Симпсън - с дългогодишния му приятел Ал Каулингс на волана и Симпсън на задната седалка с пистолет, заплашващ да се самоубие - поведе полицията на 60 мили, ниска скорост телевизионно преследване в Лос Анджелис, което продължи около два часа.

В крайна сметка Симпсън се предаде на полицията и беше изправен пред съда за убийствата. През октомври 1995 г., след 11 месеца от избора на съдебни заседатели до произнасянето на присъдата, Симпсън е оправдан в процес, който се излъчва ежедневно по телевизията и се превръща в международна сензация.

On April 10th, our father, Orenthal James Simpson, succumbed to his battle with cancer.



He was surrounded by his children and grandchildren.



During this time of transition, his family asks that you please respect their wishes forО privacy and grace.



-The Simpson Family