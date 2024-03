Класацията за най-скъпоплатени актьори винаги е предизвиквала интерес у киноманите, но този път те бяха шокирани да разберат кой всъщност стои на върха ѝ. След огромния успех на „Барби“ и „Опенхаймер“ през изминалата година, повечето от нас предполагаха, че актьорите от тези филми може да се наредят на първо място.

Все пак Райън Гослинг и Килиън Мърфи спечелиха номинации за „Оскар“, а Марго Роби е продуцент на „Барби“, което ни навежда на мисълта, че банковата ѝ сметка се е увеличила значително. Но всъщност на върха на класацията на Forbes стои човек, който за последен път я оглавява през далечната 2002 година.

Да, ама не! Адам Сандлър, дами и господа, е най-скъпоплатеният актьор за 2023 година.

Според Forbes, комикът е спечелил 73 милиона долара за последните 12 месеца, основно благодарение на многомилионната си сделка с гиганта Netflix. През изминалата година той участва в комедията Murder Mystery 2, където си партнираше с Дженифър Анистън, и в семейния филм You Are So No Invited to My Bat Mitzvah за стрийминг платформата. Той също така озвучи и герой в анимацията „Лео“. В същото време актьорът продуцира The Out-Laws с Нина Добрев и в момента можем да го гледаме в драмата Spaceman.

На второ място в списъка на Forbes се нарежда актрисата Марго Роби, чието състояние се оценява на 59 милиона долара. Разбира се, по-голямата част от тези приходи идват от ролята ѝ в „Барби“, както и от появата ѝ в Asteroid City. Продуцирането на хита Saltburn също играе роля в увеличената банкова сметка на Роби.

Третото място в класацията се заема от Том Круз, който е спечелил „само“ 45 милиона долара за миналата година. Той работи само по един филм – Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One, а останалата част от приходите идва от стрийминг продажбите на хита „Топ Гън: Маверик“, който излезе по кината през 2022 година.

Райън Гослинг и Мат Деймън делят четвъртото място с по 43 спечелени милиона. Гослинг основно дължи приходите си на „Барби“, за който получи и номинация за „Оскар“, а пък Деймън се появи в два филма миналата година – „Въздушният“ и „Опенхаймер“.

На шесто място е Дженифър Анистън, която печели с милион по-малко от Деймън и Гослинг за участието си в Murder Mystery 2 заедно със Сандлър. Тя също така продължава играта си в The Morning Show по Apple TV+, както и все още получава щедри възнаграждения от продължаващото излъчване на „Приятели“ по цял свят.

Седмото място е за Леонардо ди Каприо и Джейсън Стейтъм с по 41 милиона долара. Ди Каприо участва в номинирания за „Оскар“ филм на Мартин Скорсезе „Убийците на цветната луна“, докато Стейтъм продължава похода си в екшъните с Operation Fortune: Ruse de Guerre, Fast X, Meg 2: The Trench и Expend4bles.

На девето място е Бен Афлек, който носи в семейната каса 38 милиона долара, спечелени от ролята и продуцирането на „Въздушният“, както и рекламата му с Dunkin Donuts.

След него се нарежда Дензъл Уошингтън, който печели „скромните“ 24 милиона заради участието си в трилъра The Equalizer 3.

Последният път, когато Адам Сандлър беше на върха на списъка на Forbes за най-скъпоплатени актьори беше през 2002 година, когато той спечели 47 милиона долара. Тогава той игра във филмите Mr Deeds и Punch-Drunk Love.