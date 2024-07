Той е бил ликвидиран малко след като е стрелял срещу кандидата за президент на Републиканската партия

Експлозиви са открити в автомобила и в дома на заподозрения за извършител на стрелбата срещу предишния президент на САЩ Доналд Тръмп по време на предизборен митинг вчера в град Бътлър, щата Пенсилвания, предаде Асошиейтед прес, като цитира представители на полицията.

Източниците, които са дали информацията за откритите материали за изработка на бомба, са говорили за АП при условие за анонимност. Следствието вече разполага и с предполагаемото оръжие на стрелбата срещу Тръмп, използвано от двадесетгодишния Томас Матю Крукс от Бетъл Парк, Пенсилвания.

Той е бил ликвидиран малко след като е стрелял срещу кандидата за президент на Републиканската партия. Тръмп е леко ранен в дясното ухо. Целта на разследването е да установи какъв е бил мотивът за нападението.

