Затворите на режима на Асад са печално известни с изтезанията

Хиляди хора, включително жени и малки деца, бяха освободени от затворите на бившия режим в Сирия.

Екипи за гражданска защита работят за освобождаването на онези, които все още се намират в скрити подземни клетки, съобщава "Гардиън", пише dariknews.bg.

Бунтовниците превзеха страната за малко повече от седмица и прекратиха половинвековното управление на клана Асад.

Семействата плачат, докато се събират отново със своите близки, държани от режима по политически причини.

Dozens of young girls leave Sednaya prison in shock at the man's words asking them to leave and return home as if they were born in prison

woman was afraid and said Assad regime will know that they escaped and bring them back.

say that Assad has fallen

