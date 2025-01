"Смята се, че корабът е участвал в сериозна повреда на оптичен кабел в Балтийско море"

Норвежката полиция арестува руски екипаж на норвежки кораб по подозрение, че корабът е повредил оптичен кабел в Балтийско море.

Арестът е извършен по искане на латвийските власти. "Смята се, че корабът е участвал в сериозна повреда на оптичен кабел в Балтийско море между Латвия и Швеция", се казва в изявление на полицията.

Плавателният съд "Силвър Дания", притежаван от Норвегия и плаващ под норвежки флаг, е изпълнявал курс от Санкт Петербург в Балтийско море до Мурманск в руска Арктика.

The police in Tromsø stop Norway-owned ship Silver Dania on suspicion of Latvia-Gotland cable damage.

