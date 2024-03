Два дни след кървавия атентат в "Крокус Сити Хол" в Подмосковието, сигнал за бомба наложи евакуацията на търговски център в Санкт Петербург - втория по големина град в Русия

На място има пожарникари, линейки и органи на реда.

По предварителни данни мъж се е обадил в полицията и казал, че уж е заложил експлозиви в търговския център London Mall на улица "Колонтай". Мъжът е бил задържан. Не казва къде точно е поставил взривните вещества. В момента сградата се проверява от експерти.

Law enforcement officers escorted a man out of the "London Mall" and made him kneel down



He is believed to be the individual who reported the presence of explosives in the building. pic.twitter.com/bHMf3KZiaK