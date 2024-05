На видеозаписите се вижда как огненото кълбо се разпада на множество частици, докато се движи бавно по нощното небе

В небето над Южна Русия е забелязано да се разпада загадъчно огнено кълбо, показват видеоклипове, споделени от местни жители. Кадри, показващи неизвестния летящ обект, бяха споделени в социалните мрежи от жители на няколко региона, включително Ставрополския край, Карачаево-Черкезката република, Краснодарския край и Република Калмикия.

Руската държавна информационна агенция РИА Новости съобщи, че някои жители смятат, че става въпрос за падащ метеорит или комета, докато други казват, че според тях са видели сателит или "вражески обект".

На видеозаписите се вижда как огненото кълбо се разпада на множество частици, докато се движи бавно по нощното небе. От Newsweek уточняват, че не могат да проверят кадрите по независим начин.

Това се случва седмици след като потребители на социалните медии съобщиха, че са видели мистериозни спираловидни НЛО в САЩ и Европа. Интересът към неидентифицираните въздушни явления (НЛО) достигна своя връх миналата година, след като през юли 2023 г. няколко експерти свидетелстваха пред комисия на Конгреса, че те могат да представляват заплаха за националната сигурност. Проучване на Галъп, проведено през 2021 г., установи, че 41% от американците вярват, че извънземни космически кораби са посещавали Земята, което е с осем пункта повече от 33% през 2019 г.

