„Той знаеше за здравословното ми състояние. Знаеше, че нямам имунна защита заради лекарствата, които трябваше да приемам, и умишлено се изкашля в лицето ми”

Жена е спечелила значителна сума от над 26 000 паунда от бившия си работодател, след като шефът ѝ умишлено се изкашлял в лицето ѝ по време на пандемията от COVID-19. Това съобщи Independent.

Съдия Тобиас Винсънт Райън заявил, че работодателят Кевин Дейвис е целял да “осмее и сплаши“ жената заради здравословните ѝ проблеми.

62-годишният Дейвис е собственик на базираната в Уелс компания за автомобили и недвижими имоти Cawdor Cars и е баща на ръгбиста Гарет Дейвис.

Жената е работила за компанията в Западен Уелс между 2017 г. и 2020 г., като инцидентът се е случил точно преди първия локдаун в Обединеното кралство.

Тя е помолила колегите си от персонала да се държат на социално разстояние от нея - съгласно правителствените насоки по това време - поради псориатичния ѝ артрит и автоимунното ѝ заболяване. Тя се е оплаквала от отношението към нея, дори пред полицията, съобщава Independent.

Съдия Райън е установил, че Дейвис се е подигравал на служителката си. Той също така заявил, че други членове на ръководния екип са чули инцидента, но не са защитили своята колежка.

Woman wins payout after boss coughed in her face during #Covid pandemic https://t.co/qbDvJj3uo2 #TheLegalHour