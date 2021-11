Невероятно: Nike иска да продава виртуални маратонки

Nike Inc. иска да продава обувки, които не може да носите – виртуални маратонки.

Компанията подаде документи за търговска марка през изминалата седмица, които индикират, че гигантът иска да продава дигитални версии на своите обувки, дрехи и други стоки с логото ѝ във виртуални светове като видеоигри, пише The Wall Street Journal.

Потребителите вече плащат значителни суми за дигитални произведения на изкуството, както и за дигитален дизайн на маратонки. Популярни личности като Марта Стюард също се надяват да припечелят, продавайки NFT.

За Nike ходът може и да е начин да защити марката си във виртуалните светове и да предотврати появата на копия в игри, казва Джош Гербен, адвокат. „Виртуалните светове […] вероятно ще се превърнат в източник на доходи за Nike“, допълва той.

Засега те говорят само за намерение, така че и Nike може в крайна сметка да не продава виртуални маратонки. Компанията отказва коментар.

Освен популярното лого, тя иска да защити и слогана Just do it.