Иранските сили за сигурност арестуваха повече от 260 души, включително трима европейски граждани, на събиране западно от столицата Техеран, съобщи иранската новинарска агенция Тасним.

Арестувани са 146 мъже и 115 жени, иззети са алкохол и психоактивни наркотици, забранени от строгите ислямски закони в Иран. Към момента не е ясна националността на европейските граждани, отбелязва "Ройтерс".

❗ - Police in Iran's theocratic dictatorship have announced a recent crackdown on the promotion of "Satanism" in the country, resulting in the arrest of more than 250 people, including three foreigners.



The arrests took place in the city of Shahryar, west of Tehran, during… pic.twitter.com/S5cX79oM3q