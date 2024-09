Социалните мрежи в САЩ избухнаха, след като първата дама Джил Байдън зае централно място на това, което може да бъде едно от последните заседания на кабинета на президента Джо Байдън в Белия дом, предава Economic Times.

Срещата, проведена миналия петък, отбеляза първата сесия на кабинета от октомври 2023 г., като Джил Байдън направи забележително появяване, за да говори по важна тема – Инициативата на Белия дом за изследване на здравето на жените.

Докато президентът я представяше, той обясни значението на нейното присъствие, като каза: „Първите дами са присъствали на тези срещи в миналото по конкретни причини. Това е първият път, когато Джил се присъединява към нас и това подчертава важността на въпроса, който тя засяга”. След това президентът Байдън предаде срещата на съпругата си, завършвайки с небрежна забележка „Ти си наред, хлапе”.

