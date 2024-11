Четирима свидетели разкриха интересни данни за съществуването на извънземен живот

Конгресът на САЩ изслуша нови показания относно наблюденията на НЛО. Последната среща по този въпрос беше проведена през юли 2023 г., а тазгодишната продължи повече от два часа. Новият въведен акроним за НЛО е UAP - неидентифицирани аномални явления. Един от ключовите свидетели - Луис Елизондо, бивш офицер от военното разузнаване, заяви ясно: „Ние не сме сами в Космоса“. Въпросът дали има извънземен живот и дали правителството прикрива контакта на такъв със Земята, вече не е дебат, запазен само за любителите на конспиративните теории, пише Nova.bg.

Републиканският представител и съпредседател на изслушването Нанси Мейс призова за прозрачност от страна на властите и разузнаването. Относно работата на Пентагона тя заяви, че институцията не вдъхва доверие сред обществеността.

Четиримата свидетели:

Тимъти Галодет е пенсиониран контраадмирал във Военноморските сили на САЩ и настоящ главен изпълнителен директор на Ocean STL Consulting – консултантска агенция за морски технологии и управление. Преди години той работи към NOAA - Националната агенция за океански и атмосферни изследвания, като главен метеоролог на флота. Експертът разказа, че през 2015 г. е получил потвърждение от първа ръка, че UAP са реални. По време на тренировъчно учение край Източното крайбрежие получил имейл, който предупреждава за „множество сблъсъци във въздуха“. Към съобщението бил прикачен разсекретен видеоклип на UAP, заснет от самолет F/A-18 на Военноморските сили. Галодет заяви, че е бил наясно, че трябва да попита дали не се провеждат класифицирани технологични демонстрации, но на следващия ден имейлът бил изчезнал от акаунта му.

Галодет каза, че се провежда кампания за дезинформация по високите етажи на властта, включително и от Пентагона. По негови думи лицата, подаващи доклади за извънземен живот, биват дискредитирани.

Бившият контраадмирал свидетелства за сателитни изображения на UAP, заснети през 2017 г., които все още не са споделени с Конгреса. Той отказа да разкрие къде е направено изображението, но го описа като "предмет с форма на диск". Според него става дума за „извънземен висш интелект“.

Когато бившият служител на разузнаването на Пентагона Дейвид Груш свидетелства през 2023 г., това предизвика истинска буря. Тогава той заяви, че от десетилетия съществува тайна програма за извличане и изследване не само на свалени космически кораби, но и на извънземни пилоти. Груш не приложи доказателства, но отправи обвинения към Пентагона, че е скрил програмата от Конгреса. Въпреки че представителите на Конгреса казаха, че тези твърдения не са доказани, в сряда свидетел потвърди голяма част от казаното от Груш.

"Look at that thing!"



Pentagon declassifies three previously leaked top secret U.S. Navy videos of "unexplained aerial phenomena"—and that some believe could show UFOs. https://t.co/YTuvaPHykM pic.twitter.com/YaKImrnl5M — ABC News (@ABC) April 27, 2020

Луис Елизондо е бивш служител на военното разузнаване, който подаде оставка и заговори публично по темата. Той посочи, че голяма част от работата му все още е класифицирана, което налага и ограничения върху това, което може да каже. Елизондо разкритикува политиката на „прекомерна секретност“, водена десетилетия наред, около докладите за UAP с цел „да скрие факта, че не сме сами в Космоса“.

Притесненията на Елизондо са свързани с националната сигурност, базирайки се на факта, че голяма част от отчетената дейност на UAP е била около военни бази и обекти за ядрени оръжия. Той също така твърди, че САЩ притежават UAP технология.

Както мнозина са свидетелствали преди, така и Елизондо повтори, че наблюдаваните обекти често са изпреварвали маневрите на американските военни самолети и са летели по начини, които надхвърлят възможностите на известната човешка технология.

Майкъл Шеленбергер е основател на новинарската служба „Public”. Като журналист той публикува информация за тайната програма, свързана с UAP. Той заяви, че негови източници са му казали, че разузнаването разполага с „огромно количество визуална и друга информация“. „Те са от много дълго време и това не са онези размазани снимки и видеоклипове, които ни бяха дадени, а са много ясни, с висока разделителна способност“, добави Шеленбергер. Запитан какъв е броят на тези материали, той каза, че са „стотици, а може би хиляди“.

Former senior intelligence official Luis Elizondo testified Wednesday at House Oversight Committee hearing that a “multi-decade secretive arms race” is playing out on the global state. https://t.co/ypWFEhbAv3 — NBC 7 San Diego (@nbcsandiego) November 13, 2024

Майкъл Голд е бивш асоцииран администратор на НАСА по космическата политика и партньорства и член на независимия проучвателен екип на UAP на НАСА. Той заяви, че данните за извънземен живот „трябва да се приемат сериозно“. По негови думи много често UAP са обяснени като дронове или метеорологични явления.