Не е Путин: От кого се страхува Джо Байдън най-много СНИМКА

Президентът на САЩ Джо Байдън се страхува от медийния магнат Рупърт Мърдок повече от всеки друг. Това се твърди в книга на двама американски журналисти, която ще бъде публикувана през май, предава БГНЕС.

Книгата, озаглавена "Това няма да мине: Тръмп, Байдън и битката за бъдещето на Америка" (This Will Not Pass: Trump, Biden, and the Battle for America's Future), е написана от репортерите на "Ню Йорк Таймс" Джонатан Мартин и Алекс Бърнс.

Според авторите Байдън е нарекъл 91-годишния Мърдок "най-опасния човек на света" в разговор с неназован съветник в средата на 2021 г., съобщава CNN, запознала се с текста.

Байдън също така определя Fox News Channel, управляван от сина на медийния магнат Лаклан, като "една от най-разрушителните сили в САЩ".

CNN не изключва възможността забележките на Байдън да предизвикат широк обществен отзвук, тъй като президентът никога досега не е говорил публично за Fox News и нейния основател.

Fox News е на практика единствената национална медия в САЩ, която подкрепяше Доналд Тръмп по време и на двете президентски кампании.