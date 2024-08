Стихията може да се окаже една от най-силните бури, връхлитали някога региона

Рекордни проливни дъждове продължават да се изливат над голяма част от Япония, след като ден по-рано тайфунът „Шаншан” достигна сушата. Той причини и много свлачища в страната. Властите смятат, че стихията може да се окаже една от най-силните бури, връхлитали някога региона.

Жертви, пострадали и мащабни разрушения

Най-малко четири са жертвите до този момент, а над сто са пострадали. Общо 250 хиляди домакинства са без ток. Обявено бе най-високото ниво на тревога за повече от пет милиона души. Най-силно засегнати са в южните части на страната, където отменят полети, спират влакове и затварят най-рисковите пътища. В регионалния център Шидзуока отчетоха 500 литра валежи за 72 часа. Това е най-голямото количество отчитано някога. Предупреждение, че може да се наложи евакуация, са получили милиони японци. Засега са евакуирани 30 хиляди. Ситуацията се преценява всеки час.

