Най-възрастният мъж в света почина на 114 години СНИМКИ

Най-възрастният мъж в света почина на 114 години

Хуан Висенте Перес Мора е баща на 11 деца и има 41 внуци, 18 правнуци и 12 пра-правнуци

Венецуелецът Хуан Висенте Перес Мора, който през 2022 г. стана най-възрастният мъж в света според Световните рекорди на Гинес, почина на 114-годишна възраст.

Guinness World Records are saddened to learn of the passing of Juan Vicente Pérez at the age of 114.



He was announced as the world's oldest man at the age of 112 back in February 2022.