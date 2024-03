Най-възрастният човек в света навърши... СНИМКА

Честит рожден ден на Мария Браняс Морера, която днес празнува 117-ия си рожден ден

Мария е потвърдена като най-възрастният човек в света през януари 2023 г., припомнят от Рекордите на Гинес.

Мария е родена на 4 март 1907 г. в Сан Франциско, САЩ, но се завръща в Испания със семейството си, когато е на осем, за да се установи в Каталуния.

Оттогава тя живее в региона, а от 23 години обитава дом за възрастни хора.

Мария се радва, че може да отпразнува със семейството и приятелите си този специален ден и пожелава на всички много щастлив понеделник, заявиха от Резиденция Санта Мария дел Тура.

