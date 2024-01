Във вторник 81-годишният режисьор Мартин Скорсезе стана най-номинираният жив режисьор в историята на "Оскар"-ите

Скорсезе изостава само от Уилям Уайлър, който държи рекорда с 12 номинации, според Академията за филмово изкуство и наука. Уайлър умира през 1981 г. на 79-годишна възраст.

"Дълбоко удовлетворяващо е да получа това признание от Академията както за мен, така и за толкова много от моите сътрудници в "Убийците на цветната луна". Беше забележително преживяване да направя този филм, да работя заедно с общността на Осейдж, за да разкажа историята на една истинска американска трагедия, скрита в сянката на официалната култура твърде дълго време", казва Скорсезе в изявление.

"Съжалявам само, че Роби Робъртсън не доживя да види признанието на работата си - дългогодишното ни приятелство и нарастващото съзнание на Роби за собственото му индианско наследство изиграха решаваща роля в желанието ми да пусна този филм на екран", добавя той за композитора на филма, който умира два месеца преди премиерата му на 80-годишна възраст.

