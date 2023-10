Най-малко 20 души загинаха при падането на автобус от естакада в Северна Италия днес, предаде Ройтерс, като се позова на властите.

Трагедията е станала близо до Венеция, съобщи кметът на града Луиджи Бруняро, цитиран от в. "Република".

Причината за жестоката катастрофа все още не е ясна. Не е уточнен и броят на ранените, но според италианските медии той е голям.

#BREAKING : Bus falls from a bridge in Venice, #Italy ; At least 20 people have died.

„Това е апокалиптична сцена. Нямам думи“, написа кметът в социалната мрежа X кметът на града Луиджи Бруняро.

A bus accident on an overpass claims the lives of at least 20 people in Venice, Italy. The bus collided with a guardrail before plunging off the overpass.