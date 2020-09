Най-малкия куб на Рубик в света е със страна 9.9 милиметра

Дължината на всяка страна е 9,9 милиметра - това е най-малкият куб на Рубик, официално регистриран като продукт, пише Дарик. Създателят на играчката - „Megahouse Corporation“, дъщерно дружество на BANDAI CO. Ltd, я е изработил от алуминий в сътрудничество с малкия провинциален цех за метали Iriso Seimitsu Co. Ltd. В цеха работят по-малко от 20 служители, но това не му пречи да получава престижни награди за своите продукти, както и да поставя рекорди - най-малките зарове, титаниева линийка с деление 0,1 мм и други.

Цената на най-малкия куб на Рубик в света е 198 000 йени (около 1 900 долара).

Кубът на Рубик е създаден през 1974 г. от унгарския скулптор Ерньо Рубик. Смята се, че това изобретение е лидер сред играчките по отношение на общите продажби, с около 350 милиона продадени продукта по целия свят. Има редица фен клубове и състезания, посветени на тази известна играчка.