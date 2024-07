Най-известната сексоложка в света почина на 96 години

Рут Уестхаймер, секс терапевт, по известна като "д-р Рут", е починала в дома си в Ню Йорк на 96 години, съобщи Си Ен Ен.

Уестхаймер се превърна в най-известния сексуален консултант в Америка със своите откровени, забавни радио и телевизионни програми.

Ruth Westheimer, Expert on Everything About Sex, Dies at 96 https://t.co/7HNarxAWr3