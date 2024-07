Публикацията циментира преминаването на Мъск към дясната политика и осигурява на Тръмп високопоставен поддръжник в стремежа му да се върне в Белия дом

Илон Мъск публично подкрепи Доналд Тръмп за първи път в президентската надпревара в САЩ, наричайки бившия президент "твърд".

Мъск, който е най-богатият американец и втория най-богат човек в света, публикува в своята социална мрежа X видео на Тръмп с окървавено лице, стискащ юмрука си.

Last time America had a candidate this tough was Theodore Roosevelt

Публикацията циментира преминаването на Мъск към дясната политика и осигурява на Тръмп високопоставен поддръжник в стремежа му да се върне в Белия дом на изборите на 5 ноември, отбелязва Ройтерс.

„Напълно подкрепям президента Тръмп и се надявам на бързото му възстановяване“, написа още Мъск. По-късно милиардерът публикува още една снимка, последвана от коментар: „Последният път, когато Америка имаше толкова силен кандидат, това беше Теодор Рузвелт“.

Третият по богатство в света също публично подкрепи Доналд Тръмп. „Нашият бивш президент показа огромна благодат и смелост под буквален огън тази вечер. Толкова съм благодарен за неговата безопасност и толкова тъжен за жертвите и техните семейства“, написа Джеф Безос в X.

Our former President showed tremendous grace and courage under literal fire tonight. So thankful for his safety and so sad for the victims and their families.