Наводненията в Румъния взеха 5 жертви ВИДЕО

Пет души са били отрити мъртви в Източна Румъния, след като проливни дъждове удариха района и блокираха стотици хора, съобщават румънските служби за гражданска защита, цитирани от Асошиейтед прес.

Спасителни екипи са били изпратени да спасят 95 души в силно засегнатите източни окръзи Галац и Васлуй. Телата на жертвите са били открити в районите на Пекя, Дръгушени, Костаке Негри и Кород, съобщи Департаментът за извънредни ситуации, без да уточнява какво е причинило смъртта им.

Гражданската защита разпространи видеокадри, на които се вижда екип, който евакуира възрастен мъж с малка лодка.

In Galati, Romania, hundreds of people were evacuated, with houses flooded and roads blocked, as severe floods hit the area.pic.twitter.com/hb714iO7y4