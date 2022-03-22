Навални получи още 9 години затвор

Руският опозиционер Алексей Навални беше осъден на 9 допълнителни години лишаване от свобода, предаде Би Би Си. По-рано днес стана ясно, че обвинението е поискало 13 години.

Той е признат за виновен по обвинение в измама.

В момента критикът на Кремъл излежава присъда в затворнически лагер край Москва.