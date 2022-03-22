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Навални получи още 9 години затвор

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   Снимка: Снимка: БГНЕС

Руският опозиционер Алексей Навални беше осъден на 9 допълнителни години лишаване от свобода, предаде Би Би Си. По-рано днес стана ясно, че обвинението е поискало 13 години.

Той е признат за виновен по обвинение в измама. 

В момента критикът на Кремъл излежава присъда в затворнически лагер край Москва.

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Коментари (1)

Ха Ха

Ха Ха

22.03.2022 | 16:48

Путин си го изкарва на него

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Коментари

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