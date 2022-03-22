Навални получи още 9 години затвор
- 22.03.2022 | 15:45
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Руският опозиционер Алексей Навални беше осъден на 9 допълнителни години лишаване от свобода, предаде Би Би Си. По-рано днес стана ясно, че обвинението е поискало 13 години.
Той е признат за виновен по обвинение в измама.
В момента критикът на Кремъл излежава присъда в затворнически лагер край Москва.
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Коментари (1)
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни
Ха Ха22.03.2022 | 16:48
Путин си го изкарва на него