Ескалацията на конфликта рискува да въвлече САЩ в пряк сблъсък с Русия

Политиката на Джо Байдън за Украйна върви към катастрофа. Позволяването на Украйна да използва американски оръжия за нанасяне на удари по цели на руска територия увеличава риска от ескалация, без значително да подпомогне украинския капацитет. Това пишат в статия за National Interest Робърт Кларк и Джейсън Биърдсли.

„НАТО е изправен пред значителна повратна точка в подкрепата си за защитата на Украйна срещу Русия. Администрацията на Байдън, в крачка с няколко от европейските съюзници на Съединените щати, одобри използването на американски оръжия за нанасяне на удари по цели на руска територия около украинския град Харков.

Решението пристигна месеци след като френският президент Еманюел Макрон открито изложи идеята войските на НАТО да се присъединят към битката в Украйна. Докато Белият дом отрече тази възможност, генерал Чарлз К. Браун младши, председателят на Съвета на началник-щабовете, призна неизбежността в крайна сметка да изпрати военни инструктори, които да ускорят подготовката на току-що наборните украински войски за фронтовите линии. Изявленията както на него, така и на Макрон катапултират войната в непозната територия, създавайки възможности за значителна ескалация, като същевременно допринасят малко за способността на Украйна да променя реалностите на бойното поле.

Разрешението на Байдън да използва американско оборудване за нанасяне на удари по цели в Русия близо до Харков разкрива американската политика, връщаща се към началото на Студената война – докато американската военна помощ е била използвана за атакуване на съветски и руски сили, тя никога не е била упълномощена открито да удря цели в рамките на Съветския съюз или самата Русия (със забележителното изключение на американската намеса в Руската гражданска война от 1918–1920 г.). Украйна вече доказа, че желае да използва свои собствени боеприпаси с голям обсег, за да порази цели, свързани с позицията на ядрената отбрана на Русия - като ядрени стратегически бомбардировачи във въздушната база Енгелс по-рано по време на войната и радар за ранно предупреждение за ядрена отбрана само преди няколко седмици. Това създава огромен риск Москва да възприеме тази промяна в политиката като първи етап от сериозно разширяване на конфликта с цел разпадане на руската държава и свалянето на Владимир Путин”, се казва още в статията.

„В Украйна американските инструктори няма да бъдат просто пасивни наблюдатели. Съавторът Джейсън Биърдсли лично участва в съветването и подпомагането на мисии по време на своите двадесет и две години във въоръжените сили на САЩ. Те участват активно в ръководенето и насочването на местните сили, като потенциално се озовават сред бойни сценарии.

Правилата за ангажиране на обучители и съветници позволяват бойно участие, ако бъдат атакувани. Тази отбранителна поза, макар и необходима за самозащита, увеличава вероятността американските войници да се включат в пряк бой с руските сили”, пишат авторите в статията.

Всичко това подчертава рисковете, пред които ще се изправят американските обучители в Украйна. Потенциалът за пряк контакт с руските сили, независимо дали умишлено или случайно, може да има далечни последици. Ескалацията на конфликта не само би застрашила живота на американския персонал, но и рискува да въвлече Съединените щати в по-широка конфронтация с Русия”, пишат още авторите.

Робърт Кларк е директор на маркетингова стратегия за външна политика в Stand Together. Коментарът му за външната политика на САЩ се появи в The American Conservative, Realist Review и Financial Times.

Джейсън Биърдсли е директор на инициативите на ветераните в Stand Together и старши съветник на загрижените ветерани за Америка. Той служи в продължение на двадесет и две години в армията и флота на Съединените щати.