Наш дизайнер измисля логото върху влака на Елизабет II

Великобритания загуби една от своите емблеми със смъртта на Елизабет Втора. Малцина българи могат да се похвалят, че са имали нещо общо с кралицата, превърнала се в народен любимец. Пламен Николов може да се гордее, че дори е впечатлил най-дълго управлявалия монарх на Обединеното кралство.

Историята е от 2012 година, когато Елизабет Втора чества своя 60-и диамантен юбилей на трона. Готвят се всенародни тържества навсякъде по Острова. Решават да я изненадат със специален влак, наречен „Диамантен юбилей“. С него кралицата трябва да обиколи няколко дестинации извън Лондон.

Това лого е българско дело. Вдясно е копие на детската рисунка

Пламен Николов, който вече има утвърдена фирма за графичен дизайн в Лондон, получава интересно обаждане от доста солиден клиент. Става въпрос за огромна компания, която оперира влакове във Великобритания, а и в други страни. Нашето момче остава като гръмнат.

Клиентът иска лого за локомотива на юбилейния влак на Елизабет Втора. Предава изискванията на директора по комуникациите в Бъкингамския дворец.

Логото да бъде хем модерно, хем британско, но и в духа на монархията



„Отначало ми прозвуча като оксиморон - модерно и традиционно. Дадох задачата на дизайнерите си, но в кратките срокове не успяха да измислят нищо интересно“, припомня си Пламен пред „Марица“. Той лично запретва ръкави и сяда зад една от дизайнерките.

„Работя с компютри, но точно тази програма не ми беше позната. Подпрях се на стената, опрял се на един крак. За около час стигнахме до нещо, много близо до окончателния вариант. Хареса ни на всички. Дълго време след това се сещах за този момент, тъй като отпечатъкът от обувката ми личеше на стената“, добавя Пламен.

Пламен е един от утвърдените графични дизайнер в Лондон

Ден след като праща логото на клиента си, получава обратно обаждане. „Комуникационният директор на кралицата ги беше харесал. След още няколко дни ми каза, че логото е в кутията на Елизабет Втора. Това абсолютно нищо не ми говореше. Обясниха ми, че всеки ден от екипа на кралицата пускат в тази кутия материали, които трябва да види, да се запознае, да одобри“, споделя още Пламен. Следва месец затишие и нашето момче почти забравя за проекта. И изведнъж клиентът му пуска снимка на локомотива с логото.

„Явно Елизабет Втора го е харесала и одобрила. Имаше широк отзвук в медиите още при първото пътуване на „Юбилейният диамант“, мисля, беше до Манчестър“, горд е българинът.

Редом до логото на локомотива има и детска рисунка. Кралският двор обявява конкурс сред малчуганите на Острова. Печели го момиченце.

Кралицата обичаше да пътува с влакове

Иначе самият Пламен няма специално отношения към Нейно Величество. Смята я безспорно за отдаден на короната владетел, който е готов да жертва всичко, включително и семейния уют.

Пътят на Пламен до солиден бизнес и офис до „Холанд парк“ е доста интересен. Той е родом от Враца и завършва в местната Езикова гимназия в годините, в които се казва „Анри Барбюс“ и е едно от най-силните училища в България. Записва българска филология в Пловдивския университет, където изкарва първи курс.

Ще запомни завинаги престоя под тепетата с хубавия живот и страхотните жени

После се прехвърля в Софийския университет, където се дипломира. Но е ясно, че няма да работи нищо, свързано със специалността. Проявява интерес към журналистиката, после решава да учи графичен дизайн в Лондон.

Лондон вече писва на българина, който смята да премести дома си някъде на юг до Средиземно море

„Ако трябва да бъда честен, емигрирах до голяма степен, за да не си губя времето в казармата. Първо завърших Digital Arts v Univerity of West London, тогава се казваше London College of Music and Media“, разказва той. След това кара магистратура в Central Saint Martins College of Art and Design. “В онези години беше най-престижното училище в тази област за цяла Европа. Сега е на второ място“, обяснява врачанинът и разкрива интересна история, тъй като не всичко му върви лесно.

„Попаднах на конкурс на голяма телекомуникационна компания, която даваше стипендии за студенти в моята специалност. Кандидатствах и спечелих едната“, разказва той. „Уж всичко вървеше по план и изведнъж се оказа, че оставам без парите. От университета си признаха, че компанията се притеснила от националността ми - понеже съм българин и мога да открадна парите. Пълно безумие, тъй като сумата отиваше от спонсора в сметките на университета“, припомня си Пламен,

„Явно и в ректората разбраха колко тъжно е всичко. И ме приеха като британски студент, не като чуждестранен. Тоест, вместо да плащам 10 000 паунда на година, давах примерно 1500. С квартира и разходи не бяха малко пари за един българин. Благодарен съм на покойния ми баща, че каза - учи спокойно, аз ще се погрижа“.

Пламен не се оставя и започва работа в пицария. Изкарва там 3 години и дори го повишават в нещо като мениджър на обекта. Което е доста смешно, тъй като изкарва същите пари, а отговорностите са в пъти отгоре. Започва работа в своя бранш и бързо се издига, за да основе компания заедно с местен съдружник. Тя има партньори по цял свят. В момента за Metaphors работи още един българин, но на супер ключов пост. Става въпрос за IT спец, който си живее в София. Той е от 15 години във фирмата и врачанинът не го дава за нищо на света.

Събеседникът ни не само не къса връзката с България, нещо повече. Сумарно изкарва в родината по 4-5 месеца на година, тъй като за да работи, му трябва само един лаптоп.

Редовно отскача до родната Враца, за да види майка си



Градът му харесва, а разходките в Балкана отгоре го разтоварват както нищо друго. Любимото му кътче у нас обаче е вила над Арапя, собственост на негов приятел. Там е почти през цялото лято.

И сега е резервирал почивка до Разлог за семейството. Жена му е французойка, имат две дъщери, които също харесват България.

Тази гледка от къщата на негов приятел в Арапя никога не омръзва

От самото начало на емиграцията живее в Иийлинг, западен Лондон и си харесва квартала. Фен на футбола, ходи до съседния стадион на „Брентфорд“ и подкрепя местния тим. Пламен всъщност тренира до 15 години в Ботев (Враца) и има добро бъдеще като халф - истинска фурия, на което авторът е свидетел.

Запален кулинар, обича да изпробва местните кухни при постоянните пътувания по цял свят. Влюбен е в Испания и нищо чудно някой ден да се премести там, тъй като е убеден, че от няколко години насам Островът се превръща във все по-малко добро място за живеене.