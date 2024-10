НАСА регистрираха силно слънчево изригване ВИДЕО

Обсерваторията на НАСА засне впечатляващ слънчев спектакъл – силно слънчево изригване.

Учените напомнят, че това красиво явление крие и рискове.

То може да повлияе на радиокомуникациите, електрическите мрежи и навигационните сигнали.

Слънчевото изригване е експлозивен процес на отделяне на енергия в слънчевата атмосфера.

Това води до внезапно увеличаване на яркостта на Слънцето, обикновено близо до повърхността му или в близост до групи слънчеви петна.

Here’s another view of today’s X9-class solar flare, the most powerful of this solar cycle, featuring two different wavelengths of extreme ultraviolet light captured by NASA’ Solar Dynamics Observatory. pic.twitter.com/pgruMrNdjC