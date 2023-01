Напусна ни прочута певица

На 74-годишна възраст след битка с рака почина американската певица Анита Пойнтер, която бе част от именитата в миналото група The Pointer Sisters, съобщи Hollywood Reporter.

През 2020 г. на 70-годишна възраст почина от инфаркт друга от сестрите в групата Бони Пойнтер. Всъщност именно Бони създаде The Pointers през 1969 г. със сестра си Джун. По-късно към тях се присъединиха сестрите Анита и Рут и така групата промени името си на The Pointer Sisters. Самата Бони напуска групата през 1977 година.

Най-голяма популярност на The Pointer Sisters донесе кънтри песента Fairytale. За нея групата получи музикална награда Грами през 1974 година. Също добре известни са песните на групата Yes We Can Can, Wang Dang Doodle и How Long.