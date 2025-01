Федералното бюро за разследване (ФБР) на САЩ заяви, че става дума за терористично нападение

Нападателят от Ню Орлиънс, който се вряза с пикап в множество от хора, е бил убит при престрелка с полицаи, съобщиха властите, цитирани от Ройтерс и БТА.

При атаката, насочена срещу празнуващи Нова година, бяха убити най-малко 10 души и бяха ранени повече от 35. След като се врязал в множеството, нападателят започнал да стреля с огнестрелно оръжие.

