Свлачища в Индия, предизвикани от обилни мусонни дъждове, причиниха смъртта на поне 24 души. Властите се опасяват, че стотици други са хваната в капан насред кал и отломки, предаде АФП. предаде АФП.

Южният щат Керала е връхлетян от проливни дъждове, а срутването на ключов мост на мястото на бедствието в окръг Ваянад е затруднило спасителните дейности.

До момента е потвърдена смъртта на най-малко 10 души, съобщи служител от окръг Ваянад при условие за анонимност.

Индийската армия съобщи, че е изпратила над 200 войници в района, за да подпомогнат щатските сили за сигурност и пожарните екипи в издирвателните и спасителните дейности.

"Предполага се, че стотици хора са попаднали в капан", заявиха от армията.

