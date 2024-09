Роден през 1925 г. в Лондон, британският озвучител служи в Кралските военновъздушни сили като радарен механик по време на Втората световна война

Актьорът Дейвид Греъм, известен най-вече с гласа на героите в британски телевизионни сериали, сред които "Прасето Пепа" (Peppa Pig), "Доктор Кой" (Doctor Who) и "Гръмотевичните птици" (Thunderbirds), почина на 99-годишна възраст, предава Independent.

В "Доктор Кой" Греъм озвучава злите Далеки през 60-те и 70-те години на миналия век. Той озвучава и камериера и шофьора Алойзиус Паркър в "Гръмотевични птици" през 60-те години, както и във филмовите му продължения.

За днешното поколение деца обаче той е може би най-известен с озвучаването на дядо Прасе в анимационния сериал "Прасето Пепа".



Farewell David Graham R.I.P.

It's still unforgivable that the BBC wiped every episode of 'Daleks & Huge Thunderbirds'. pic.twitter.com/MYGsPiRScz