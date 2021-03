Розамунд Пайк спечели „Златен Глобус“ за най-добра актриса в комедия или музикален филм за ролята си на измамница в трилъра "I Care A Lot". В същата категория беше номинирана и българската актриса Мария Бакалова за ролята си в "Борат 2". Филмът спечели "Златен глобус" за най-добра комедия на годината, а Саша Барън Коен получи наградата за най-добър актьор.

Розамунд Пайк

Съперници на Розамунд Пайк бяха още Аня Тейлър-Джой ("Emma"), Кейт Хъдсън ("Music") и Мишел Пфайфър ("French Exit").

В своята реч за приемането на наградата, излъчена по видео връзка, тя не пропусна да поздрави Мария за проявения кураж, снимайки лентата със Саша Барън Коен.

"За мен е чест да бъда в една стая с вас", каза Пайк, обръщайки се към останалите дами, номинирани в същата категория. "В моя филм трябваше да изплувам от потъваща кола и мисля, че бих предпочела пак да го сторя, отколкото да бъда в стая с Руди Джулиани. Мария, поздравявам те за брилянтното ти изпълнение и смелост."

Филмът "Minari" – приветствана от критиката история на корейско-американско семейство, което се премества във ферма в провинция Арканзас през 80-те спечели „Златен глобус” за най-добър чуждоезичен филм.

Той се пребори с "Another Round" (Дания), "La Llorona" (Гватемала, Франция), "The Life Ahead" (Италия) и "Two Of Us"(Франция, САЩ).

Джоди Фостър получи най-високото отличие в категорията Най-добра поддържаща роля във филм за ролята си в основаната на действителни събития правна драма за Гуантанамо "The Mauritanian".

Тя победи в оспорвана конкуренция с Глен Клоуз ("Hillbilly Elegy"), Оливия Колман ("The Father"), Аманда Сейфрид ("Mank") и Хелена Зенгел ("News of the World").

Чадуик Босеман получи посмъртно „Златен глобус” за Най-добър актьор в драмата "Ma Rainey's Black Bottom", който излезе няколко месеца след като актьорът почина от рак на 43-годишна възраст.

Съпругата му произнесе трогателна реч, приемайки отличието, което Боузмън получи в надпревара с Риз Ахмед ("Sound of Metal"), сър Антъни Хопкинс ("The Father"), Гари Олдман ("Mank") и Тахар Рахим ("The Mauritanian").

Клои Чжао в неделя спечели желания „Златен глобус” в престижната категория Най-добър режисьор на игрален филм за своя много рекламиран и получил отлични отзиви на критиците филм "Nomadland".

Чжао надделя над номинираните в тази категория Емералд Фенел (“Promising Young Woman”), Девид Финчър (“Mank”), Реджина Кинг ("One Night in Miami”) и Аарън Соркин (“The Trial of the Chicago 7”).

Комедийните актьори Тина Фей и Ейми Полър откриха необичайната церемония по връчването на наградите, организирана в пандемична обстановка. Те водиха шоуто от Ню Йорк и Калифорния.