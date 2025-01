"Златната епоха на Америка започва сега"! Доналд Тръмп се закле с тези думи като 47-ия президент на Съединените американски щати. Преди него това направи вицепрезидентът Джей ди Ванс.

"Днес започва Златният век на Америка, отсега нататък Америка ще бъде винаги на първо място. Падението на Америка приключи. 20 януари е Денят на освобождението, заяви Доналд Тръмп в речта си след инаугурацията".

Преди това се закле:

„Аз, Доналд Джон Тръмп, тържествено се заклевам, че ще изпълнявам съвестно длъжността президент на Съединените американски щати и ще запазя, защитавам и отбранявам Конституцията на Съединените американски щати, доколкото ми е възможно, с Божията помощ”, произнесе фразите на клетвата той.

След клетвата се очаква Тръмп да подпише редица укази, свързани с държавни реформи, имиграция и вероятно за помилване на осъдените за случилото се на 6 януари 2021 г., когато негови поддръжници щурмуваха Капитолия в опит да отменят резултатите от изборите, на които Джо Байдън беше избран за президент. Той обеща акции срещу нелегалните мигранти още през първата седмица на своето управление.

Официалната церемония се провежда на закрито в ротондата на Капитолия за пръв път от 40 години заради рекордните студове във Вашингтон. На събитието присъстват 800 специално подбрани официални лица.

Това е вторият мандат на Тръмп в Белия дом, след първия му период като президент от 2017 до 2021 г. Събитието е придружено от символика, контроверсии и обещания за сериозни политически промени



Церемонията по полагане на клетва се провежда в сградата на Капитолия поради неблагоприятни климатични условия. Председателят на Върховния съд Джон Робъртс администрира клетвата, а вицепрезидентът Джей Ди Ванс също положи клетва по-рано през деня.



На церемонията присъстваха видни обществени фигури като Илон Мъск, Тим Кук, Марк Зукърбърг, както и политически лидери като бившите президенти Бил Клинтън и Джо Байдън. Забелязано бе присъствието на аржентинския президент Хавиер Милей, както и на нови членове на кабинета "Тръмп".



Церемонията бе съпътствана от изпълнения на "The President's Own" и вокални групи от Военноморската академия. Религиозните елементи включваха благословии от представители на различни вероизповедания.



След церемонията Тръмп подписа укази и назначения, последвани от обяд и тържествена проверка на войските. Програмата включва и президентски балове, както и парад.

