Историческо завръщане: Доналд Тръмп полага клетва за втори път

Тръмп встъпва в длъжност като 47-мия президент на САЩ

Това е вторият мандат на Тръмп в Белия дом, след първия му период като президент от 2017 до 2021 г. Събитието е придружено от символика, контроверсии и обещания за сериозни политически промени



Церемонията по полагане на клетва се провежда в сградата на Капитолия поради неблагоприятни климатични условия. Председателят на Върховния съд Джон Робъртс администрира клетвата, а вицепрезидентът Джей Ди Ванс също положи клетва по-рано през деня.



На церемонията присъстваха видни обществени фигури като Илон Мъск, Тим Кук, Марк Зукърбърг, както и политически лидери като бившите президенти Бил Клинтън и Джо Байдън. Забелязано бе присъствието на аржентинския президент Хавиер Милей, както и на нови членове на кабинета "Тръмп".



Церемонията бе съпътствана от изпълнения на "The President's Own" и вокални групи от Военноморската академия. Религиозните елементи включваха благословии от представители на различни вероизповедания.



След церемонията Тръмп подписа укази и назначения, последвани от обяд и тържествена проверка на войските. Програмата включва и президентски балове, както и парад.

