Мощни земетресения в Япония: Има опасност от цунами ВИДЕО

Властите издадоха предупреждение за цунами, като се очаква приливна вълна с височина около 1 метър

Две земетресения - едно с магнитуд 6,9, последвано от друго, с магнитуд 7,1 - бяха регистрирани днес край остров Кюшу в Южна Япония, съобщи Геофизичният институт на САЩ (USGS), цитиран от Франс прес.

Тихоокеанският център за предупреждение за цунами съобщи, че няма непосредствена заплаха вследствие на трусовете.

По-рано японската телевизия Ен Ейч Кей (NHK) цитирана от Ройтерс, съобщи за земетресение с предварителен магнитуд 6,9 в Южна Япония. Телевизията се позова на Японската метеорологична служба.

Японските власти издадоха предупреждение за цунами с очаквана височина на вълните до 1 метър, които може би вече са достигнали до някои крайбрежни райони на островите Кюшу и Шикоку, съобщи обществената телевизия Ен Ейч Кей.

Според телевизията вълни с височина 20 см вече са достигнали бреговете на префектура Миядзаки на о-в Кюшу.

След съобщението за второто земетресение Ен Ейч Кей отбеляза, че за момента няма информация за значителни щети.

Железопътна компания Джей Ар Кюшу (JR KYUSHU) съобщи, че временно спира движението на високоскоростните влакове "Шинкансен".

За момента не са установени аномалии в атомната електроцентрала "Сендай" в префектура Кагошима, проверките продължават, посочва телевизията.

Според Геофизическия институт на САЩ първото земетресение е станало в 16:42 ч. местно време (07:42 ч. по Гринуич) на дълбочина 33 км, а второто - на близо 25 км дълбочина.

Японското правителство е създало специални сили за реакция в отговор на тези две земетресения, се посочва в съобщение за медиите.

Разположена на кръстопътя на няколко тектонични плочи по тихоокеанския "Огнен пояс", Япония е една от страните с най-висока сеизмична активност в света.

Архипелагът с около 125 милиона души население преживява около 1 500 труса годишно, което представлява около 18 процента от земетресенията по света.

Огромното мнозинство от тези земетресения са леки и дори най-силните от тях обикновено причиняват малки щети, по-специално благодарение на изключително строгите антисеизмични строителни стандарти в страната. Японците също така са много добре запознати с извънредните мерки за справяне с природни бедствия.

На 1 януари най-малко 260 души загинаха при мощно земетресение, което разтърси централната част на страната. Този трус и последвалите го вторични трусове срутиха сгради и предизвикаха пожари, припомня АФП.

Video of the M7.1 earthquake that hit Japan about an hour ago

pic.twitter.com/BrG8u8piOq