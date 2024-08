Мощен трус удари Крит, земята се разцепи СНИМКА

Силен трус от 5,2 по Рихтер е бил регистриран вчера край гръцкия остров Крит, съобщи гръцкият Институт по геодинамика, цитиран от телевизия Скай, пише БТА.

Епицентърът на земетресението е бил в морето южно от Крит, на 15 км североизточно от малкия остров Гавдос. Дълбочината на огнището се оценява на 11,6 км.

Earthquake Hits Greek Island Of Crete: An earthquake with a preliminary magnitude of 5.2 struck off the southern Greek resort island of Crete on Wednesday, authorities said. There were no immediate reports of injuries or damage. The Athens Geodynamic… https://t.co/5xl4qVaoj5 pic.twitter.com/IH6Hpmws2K