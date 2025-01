Най-възрастният жив човек на земята принадлежи към Конгрегацията на сестрите Тереса на Бразилия

Ина Канабаро Лукас е официално обявена за най-възрастния жив човек в света след смъртта на японката Томико Итоока. Монахинята е родена на 8 юни 1908 г. в Сан Франциско де Асис, Бразилия.

Сестра Ина сега живее в манастир в Порто Алегре и към днешна дата е на 116 години и 211 дни. Итука също беше достигнала внушителната възраст от 116 години, но преди дни тя почина.

Животът на сестра Ина е почти изцяло отдаден на Бога. Тя започва религиозното си пътуване на 16 години, влизайки в девическото училище "Санта Тереза де Хесус" в Сантана до Ливраменто. Пътят й я отвеждал към Монтевидео, Уругвай, където дава обетите си като монахиня.

