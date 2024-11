Все още не е ясно как мъжът е останал незабелязан толкова дълго време в солариума

Полицията в Индианаполис разследва смъртта на 39-годишния Дерек Синк, чийто труп беше открит в солариум във фитнес зала Planet Fitness в понеделник сутринта. Откритието е направено след три дни издирване, съобщи съдебната служба на окръг Марион.



Семейството на Синк е подало сигнал за изчезването му в петък, след като той не се прибрал у дома. Според тях, мъжът е влязъл в солариума в петък и не е напускал сградата. Лелята на Синк споделила, че той е носел електронен монитор на глезена, което улеснило следователите да локализират последното му местоположение. Тялото на мъжа е открито в солариума на фитнеса на Хардеган Стрийт в понеделник сутринта.

