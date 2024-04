Мис Венецуела издъхна след корекция на устните

Внезапно почина Кралица на красотата, след като се подложи на операция на устната.

24-годишната Мис Венецуела, се престрашила за хирургична интервенция на лицето за отстраняване на „малка бучка“ на горната й устна., пише "Телеграф".

Уайлевис Брито, която стана Мис Венецуела, обаче издъхва на 8 април по време на процедурата.

Оралната и лицево-челюстната процедура се провела в болница във венецуелската столица Каракас.

Лечението обикновено включва реконструктивна операция на лицето, устата, челюстта или главата и шията, поради аномалия или травма.

Приятел на Уайлевис казва на местните медии: „Тя беше подложена на операция на челюстта поради лицево-челюстно износване и малка бучка, която се образува в горната част на устната й. За да избегне бъдещи усложнения, тя реши да се оперира”.

От тези негови думи става ясно, че не козметични, а чисто здравословни били причините, поради които красавицата се подлага на операцията.

Първоначално изглеждало, че всичко протича нормално, но изведнъж започнали усложнения.

Освен първа красавица на Венецуела, Уайлевис бе журналист, телевизионен оператор и спортна кралица от La Guaira. Смъртта на модела шокирало щата Варгас-Ла Гуайра, място, където тя била добре позната, представяйки красотата на Гуайреня на различни събития.

В момента се разследват конкретните причини за фаталния край на красавицата.

Beauty queen Wilevis Brito, 24, dies while undergoing facial surgery to fix ‘small lump’ on her top lip https://t.co/s0pUT8bK9h#HealthNews#Wellness#Nutrition#Fitness#MentalHealth#PreventiveCare#HealthcareIndustry#MedicalResearch#PublicHealth#DiseasePrevention#Healthy…