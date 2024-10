Това е най-малко четвъртата подобна стихия в Мексико за този сезон на ураганите

Най-малко двама души загинаха при преминаването на тропическата буря „Надин“ в Югоизточно Мексико, предаде Франс прес.

Стихията предизвика наводнения, преливане на реки и свлачища в щата Чапас, който граничи с Гватемала. Пътища, жилища и различни съоръжения бяха повредени от бурята.

Това е най-малко четвъртата подобна стихия в Мексико за този сезон на ураганите. Най-опустошителен беше циклонът „Джон“, който отне живота на 16 души в щата Гереро, в Южно Мексико, и причини многобройни материални щети в курорта Акапулко, опустошен миналата година от мощния ураган „Отис“.

Storm Nadine leaves severe flooding in Mexico



Although the phenomenon was downgraded from a storm to a tropical depression, it left behind damage to three Mexican states of Quintana Roo, Veracruz and Tabasco where flooding was reported.



Footage from social media… pic.twitter.com/aAmxJTKeSf