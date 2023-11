Меган Маркъл го закъса яко! Съдят я за клевета

Отчуждената полусестра на Меган Маркъл пристигна в съда във Флорида в сряда

Тя иска да провокира съдебен процес по делото си за клевета срещу херцогинята.

58-годишната Саманта Маркъл твърди, че 42-годишната ѝ полусестра я е оклеветила в интервюто ѝ с Опра Уинфри през 2021 г. и в сериала ѝ за Netflix през 2022 г.

Samantha Markle arrives in Florida court for Meghan defamation trial https://t.co/K4nOhah4Qu



Саманта, чийто баща Томас се жени за майката на Меган - Дория, след като тя и брат ѝ Томас са родени, твърди, че херцогинята на Съсекс е намекнала, че е "измамница" и "шарлатанка" в интервютата си.

Тя иска обезщетение в размер на над 75 000 долара, като твърди, че забележките на Меган са ѝ причинили загуба на продажбите на книгата ѝ "Дневникът на сестрата на принцеса Пуси" и са ѝ причинили професионални и социални вреди.

Питър Тиктин, адвокатът на Саманта, твърди, че клиентката му - която страда от множествена склероза и използва инвалидна количка - е била тормозена след интервютата на Меган и се е страхувала да излезе от дома си.

Майкъл Камп, адвокат на Меган, заяви, че делото на Саманта е неоснователно и нито едно от изявленията на Меган не е клеветническо.

Делото бе заведено през март 2022 г. и е прекратено през март тази година.

Тогава съдията установи, че Меган просто е изразила „мнение за детството си и за отношенията си със своите полубрат и сестра.“

Сега Саманта се опитва още веднъж да внесе делото в съда във Флорида. Очаква се съдия Шарлийн Ханиуел, която наблюдава делото, да реши дали да пристъпи към съдебен процес през следващите седмици.

LAWSUIT UPDATE! Meghan Markle vs Samantha Markle LIVE FROM THE COURTHOUSE!!https://t.co/HEpRe94hLe pic.twitter.com/jW2hw8lLnd