Ще видим за първи път младия Бочели през юни на Античния театър в Пловдив.

Матео Бочели, който вече се превърна в световна звезда, си спомня Коледата със семейството си: „Когато си дете, мислите ти са тясно свързани с традициите и подаръците. В същото време баща ми често отсъстваше по работа и това, което ме правеше най-щастлив, беше идеята на този ден да бъдем цялото семейство заедно у дома”.

А коледните песни винаги обединяват семейство Бочели. „Традиционно в нашата къща музикалният фон е албумът на баща ми My Christmas (2009), обяснява Матео, който обича да пее заедно с по-малката си сестра Вирджиния и баща си.

През 2022г. те издават първия си семеен албум Family Christmas. „Предлагаме нашия малък и искрен подарък на всеки, който иска да се наслади на Коледата с музиката на фамилия Бочели”. Албумът включва много любими коледни песни като Happy Christmas (War is Over), Over The Rainbow, Feliz Navidad, Away in a Manager, чисто новия сингъл The Greatest Gift и много други.

„Коледа е любимият ми празник”

По това време на годината Матео обича да си спомня детството си. Преди години музикантът публикува в социалните мрежи своя снимка като малко момче и глобус с трогателното обяснение „Този глобус ми беше подарен от баща ми за Коледа 2006г. Беше подарък, чието значение много ценя. Можех да го „следя” по време на всичките му пътувания, седейки в стаята си, и това винаги ме държеше близо до него. Коледа е любимият ми празник заради религиозния му смисъл и като възможност за всички нас да бъдем със семействата си и да отпразнуваме заедно този вълшебен ден”.

Матео, както и цялото му семейство, има специална връзка с религията. „Ние сме много религиозно семейство”, обяснява той. „Винаги казваме: „Успехът се състои от два елемента. Единият, всеки може да го постигне, е техниката. Другият е талант и само Бог може да ви го даде”.

Andrea Bocelli, Matteo Bocelli, Virginia Bocelli - Happy Xmas (War Is Over)

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=RqpMV861LOQ

Коледа в семейство Бочели



Матео Бочели разказва как отбелязва празника: „Коледа винаги е имала чисто религиозна стойност в моя дом. Първата мисъл на този ден е Светата литургия, след която денят протича като нормална семейна Коледа: вечеряме заедно и разопаковаме подаръците“. Нещо повече, в дома на семейството всички членове се грижат за украсата: от елхата до някои от стаите - всичко е облечено в празнични дрехи”.





За Матео Коледа е специален повод да бъде с баща си, който в друго време на година често осъствал от дома. Но самият Андреа Бочели му придава по-дълбоко значение: „Този ден отбелязва раждането на Спасителя. И не само – в допълнение към спасяването на човечеството, е донесъл философия, която, ако бъде приложена на практика, ще позволи да настъпи земният рай".

След турнето в Северна и Южна Америка Матео Бочели подготвя ново, по-мащабно европейско турне, в което включва ексклузивна дата за България - на 11.06.2025 г., на любимата за всички звезди локация - Античен театър – Пловдив. Билети се продават в мрежата на Ивентим.