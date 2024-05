Евакуирани са общо 4073 души

Над 4000 души са евакуирани от гранични райони на украинската Харковска област, заяви днес областният управител Олег Синегубов, цитиран от "Франс прес".

Необходимостта от евакуациите възникна, след като в петък руските сили предприеха нова офанзива срещу Харковска област.

"Евакуирани са общо 4073 души", написа в социалните мрежи областният управител Олег Синегубов ден след като руското министерство на отбраната заяви, че руските сили са превзели пет села в Харковска област.

Синегубов съобщи, че 63-годишен мъж е бил убит днес от артилерийски снаряд в село Глибоке и че 38-годишен мъж е бил ранен в граничния град Вовчанск.

More than 4,000 people have been evacuated from border areas in Ukraine’s northeastern Kharkiv region, the local governor says, following a surprise cross-border Russian offensive therehttps://t.co/zxIaEHHOnq pic.twitter.com/m1Pp4Y0QFV