На днешната сесия на Скупщината на Косово се стигна до физическа конфронтация между представители на управляващото Движение „Самоопределение“ и представители на опозиционните партии, съобщава „ Газета Блиц“.

Както съобщават медиите в Прищина, инцидентът е станал по време на реч на премиера Курти.

Не е известно какво точно се е случило, но в един момент премиерът Албин Курти е бил залят с вода и депутатите са започнали да се събират, след което е избухнало масово сбиване, пише „Коха“.

